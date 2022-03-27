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Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 21:23
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає РФ вивести війська на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, щоб розпочати діалог із питання Донбасу.

Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території – а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.

Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".

Деталі: Зеленський заявив, що представники країн, які можуть дати Україні гарантії безпеки у разі нейтрального статусу, нічого підписувати не будуть, якщо на території України стоять російські війська.

"Ніякий гарантер… Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо. Тому не слід чекати змін у законі. Тому, коли російська сторона сказала: "Давайте спочатку змінимо закон, а потім виведемо танки", ми дивимося на них, як на… людей, які не глибоко розуміють політичні процеси з точки зору закону", - сказав президент.

"Референдум неможливий, коли є присутність військ. Ніхто ніколи, з точки зору конвенції, не зарахує результати цього референдуму, якщо на території країни перебувають війська чи збройні незаконні формування, чи законні формування іншої держави без будь-якого юридичного фундаменту. Це неможливо", - наголосив він.

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Зеленський заявив, що його особистої домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним буде достатньо, щоби розпочати процес виведення російських військ з України.

Пряма мова: "От ми зустрілися, ми з ним (Путіним – ред.) домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, печатками, хоч кров'ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все це все буде працювати далі. Далі ратифікація у парламентах, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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