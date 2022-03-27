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Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 21:23
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает РФ вывести войска на позиции, на которых они находились до 24 февраля, чтобы начать диалог по вопросу Донбасса.

Источник: интервью Зеленского российским СМИ

Прямая речь Зеленского в ответ на вопрос, как он себе представляет военную победу: "Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории — а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда.

Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса".

Детали: Зеленский заявил, что представители стран, которые могут дать Украине гарантии безопасности в случае нейтрального статуса, "ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска".

"Никакой гарантер… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому, когда российская сторона сказала: "Давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки", мы смотрим на них, как на… не глубоко понимающих политические процессы с точки зрения закона", - сказал президент.

"Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно", - подчеркнул он.

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Зеленский заявил, что его личной договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным достаточно, чтобы начать процесс вывода российских войск из Украины.

Прямая речь: "Вот мы встретились, мы с ним (Путиным – ред.) договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все, это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламентах, референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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