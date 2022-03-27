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Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 21:23
Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает РФ вывести войска на позиции, на которых они находились до 24 февраля, чтобы начать диалог по вопросу Донбасса.

Источник: интервью Зеленского российским СМИ

Прямая речь Зеленского в ответ на вопрос, как он себе представляет военную победу: "Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории — а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда.

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Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса".

Детали: Зеленский заявил, что представители стран, которые могут дать Украине гарантии безопасности в случае нейтрального статуса, "ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска".

"Никакой гарантер… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому, когда российская сторона сказала: "Давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки", мы смотрим на них, как на… не глубоко понимающих политические процессы с точки зрения закона", - сказал президент.

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"Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что его личной договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным достаточно, чтобы начать процесс вывода российских войск из Украины.

Прямая речь: "Вот мы встретились, мы с ним (Путиным – ред.) договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все, это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламентах, референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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