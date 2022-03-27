У Луцьку, Києві, Харкові й Житомирі прозвучали потужні вибухи
Неділя, 27 березня 2022, 22:12
У Луцьку, Києві, Рівному, Харкові й Житомирі прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги.
Джерело: місцеві ЗМІ, голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, мер Луцька Ігор Поліщук
Деталі: Поліщук закликав лучан не оприлюднювати фото та відео з місця вибухів та не залишати укриття.
Майже в усіх областях України оголошено сигнал повітряної тривоги.
Ближче до 22:30 в Луцьку очевидці в соцмережах повідомили про другий вибух у місті.
Військова адміністрація Волині підтвердила, що російські ракети влучили в нафтобазу.
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