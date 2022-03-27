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В Луцке, Киеве, Харькове и Луцке прозвучали мощные взрывы

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 22:12

В Луцке, Киеве, Харькове, Ровно и Житомире прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Источник: местные СМИ, глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мэр Луцка Игорь Полищук

Детали: Полищук призвал лучан не обнародовать фото и видео с места взрывов и не оставлять укрытия.

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Почти во всех областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ближе к 22:30 в Луцке очевидцы в соцсетях сообщили о втором взрыве в городе.

Военная администрация Волыни подтвердила, что российские ракеты попали в нефтебазу.

ВИДЕО ДНЯ
Дым от нефтебазы, куда попала российская ракета
Дым от нефтебазы, куда попала российская ракета
фото: truexanews
Взрыв в Луцке
Взрыв в Луцке
фото: truexanews

Темы: ЛуцкХарьковобстрелвойна
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