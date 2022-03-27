Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС Франції: якщо нічого не зробити для допомоги Маріуполю, це буде колективна провина

Неділя, 27 березня 2022, 22:41

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його "колективна вина".

Про це він заявив на міжнародному форумі в Катарі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Маріуполь – це новий Алеппо", – сказав Ле Дріан.

Реклама:

Міністр зазначив, що "сили вторгнення для досягнення своєї мети беруть в заручники населення Маріуполя. Це справді неприйнятно".

"Я думаю, що ми перебуваємо на переломному етапі, коли, окрім української кризи, параметри стабільності та безпеки в Європі ставляться під сумнів", — додав він.

Ле Дріан також закликав до продовження діалогу з президентом Росії Владіміром Путіним, допоки він не усвідомить ціну, яку доведеться заплатити за вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок або вівторок планує чергову розмову з Путіним, сподіваючись домовитися евакуацію цивільного населення з Маріуполя, у співпраці з Туреччиною, Грецією та Україною.  

Теми: МаріупольФранціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичним домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: