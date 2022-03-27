МЗС Франції: якщо нічого не зробити для допомоги Маріуполю, це буде колективна провина

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його "колективна вина".

Про це він заявив на міжнародному форумі в Катарі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Маріуполь – це новий Алеппо", – сказав Ле Дріан.

Міністр зазначив, що "сили вторгнення для досягнення своєї мети беруть в заручники населення Маріуполя. Це справді неприйнятно".

"Я думаю, що ми перебуваємо на переломному етапі, коли, окрім української кризи, параметри стабільності та безпеки в Європі ставляться під сумнів", — додав він.

Ле Дріан також закликав до продовження діалогу з президентом Росії Владіміром Путіним, допоки він не усвідомить ціну, яку доведеться заплатити за вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок або вівторок планує чергову розмову з Путіним, сподіваючись домовитися евакуацію цивільного населення з Маріуполя, у співпраці з Туреччиною, Грецією та Україною.