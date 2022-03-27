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МИД Франции: если ничего не сделать для помощи Мариуполю, это будет коллективная вина

Воскресенье, 27 марта 2022, 22:41

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет его "коллективная вина".

Об этом он заявил на международном форуме в Катаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мариуполь — это новый Алеппо", — сказал Ле Дриан.

Министр отметил, что "силы вторжения для достижения своих целей берут в заложники население Мариуполя. Это действительно неприемлемо".

"Я думаю, что мы находимся на переломном этапе, когда, помимо украинского кризиса, параметры стабильности и безопасности в Европе подвергаются сомнению", — добавил он.

Ле Дриан также призвал к продолжению диалога с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока он не осознает "цену, которую придется заплатить" за вторжение в Украину.

Напомним, президент Эммануэль Макрон понедельник или вторник планирует очередной разговор с Путиным, надеясь договориться об эвакуации гражданского населения из Мариуполя, в сотрудничестве с Турцией, Грецией и Украиной.

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Темы: МариупольФранциявойна
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