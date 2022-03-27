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Зеленський про "біолабораторії" в Україні: Це анекдот якийсь

Альона Мазуренко Неділя, 27 березня 2022, 23:14
Зеленський про біолабораторії в Україні: Це анекдот якийсь
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що інформація, яку поширюють у РФ про якісь біолабораторії в Україні, більше схожа на анекдот, ніж на правду.

Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова: "Так, це анекдот. Тут мені нічого пояснити. Ну, немає у нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає. Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій і хімічної зброї немає.

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Не існує цього. Якщо така була людина, як я, у ті часи, коли підписувала наша країна здачу наших інтересів, я це по-іншому не називаю… Я так просто б це все не віддав.

Так, як би не віддавав би цю історію — ось вам і флот, живіть і роздавайте паспорти російські і в Криму, і так далі.

Треба було так одразу чесно вчинити, сказати, що у нас тут багато росіян. У нас тут багато в Севастополі живе наших моряків, незважаючи на те, що це ваша земля незалежна, давайте ухвалимо рішення, що будуть тут і українці, і російські — і будуть діяти чесно.

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А не тихенько припливали, роздавали... І цей флот, який купували їх російські чиновники, і так далі. А українська влада закривала на це очі, абсолютно".

Деталі: За словами Зеленського, це крадіжка території з боку Росії.

Пряма мова: "Це крадіжка території з боку Росії і абсолютна зрада з боку України.

Ось що це було в ті 1990-ті роки щодо Криму та по відношенню до своєї незалежної території. Тому, як і з цими лабораторіями… Ви ж усі тут були! Як ми могли взагалі когось фігнею якоюсь труїти? Ми так з ворогами ніколи не чинили!

Філософія ядерного роззброєння вірна, правильна і так далі. Не можна все-таки через слабкість одних вибудовувати свою імперію. Це просто неможливо. Тому що імперії будуються на економіці, а не на залякуванні".

Передісторія: 

  • У перші тижні вторгнення російські пропагандисти повідомили, що в Україні виявили "секретні біолабораторії США", де були патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікували, лише фото начебто документів СБУ із граматичними помилками чи ноутбук із наклейкою НАТО, тощо.
  • Також окупанти знаходили "лабораторії" з "бойовими" наркотиками.
  •  Згодом у РФ почали поширювати маячню, що в Україні в лабораторіях проводили досліди над птахами, які мали переносити хвороби і заражати людей "слов'янської зовнішності". Окремі російські депутати навіть заявляли, що у появі коронавірусу є "український слід".
  • Судячи із результатів соцопитувань, які публікують в РФ, росіяни все ще довіряють своїй владі та державним та пропагандистським медіа. 

Теми: ЗеленськийпропагандаРосіяУкраїна
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