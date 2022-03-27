Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про "біолабораторії" в Україні: Це анекдот якийсь

Мазуренко Альона Неділя, 27 березня 2022, 23:14
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що інформація, яку поширюють у РФ про якісь біолабораторії в Україні, більше схожа на анекдот, ніж на правду.

Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова: "Так, це анекдот. Тут мені нічого пояснити. Ну, немає у нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає. Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій і хімічної зброї немає.

Не існує цього. Якщо така була людина, як я, у ті часи, коли підписувала наша країна здачу наших інтересів, я це по-іншому не називаю… Я так просто б це все не віддав.

Так, як би не віддавав би цю історію — ось вам і флот, живіть і роздавайте паспорти російські і в Криму, і так далі.

Треба було так одразу чесно вчинити, сказати, що у нас тут багато росіян. У нас тут багато в Севастополі живе наших моряків, незважаючи на те, що це ваша земля незалежна, давайте ухвалимо рішення, що будуть тут і українці, і російські — і будуть діяти чесно.

А не тихенько припливали, роздавали... І цей флот, який купували їх російські чиновники, і так далі. А українська влада закривала на це очі, абсолютно".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Зеленського, це крадіжка території з боку Росії.

Пряма мова: "Це крадіжка території з боку Росії і абсолютна зрада з боку України.

Ось що це було в ті 1990-ті роки щодо Криму та по відношенню до своєї незалежної території. Тому, як і з цими лабораторіями… Ви ж усі тут були! Як ми могли взагалі когось фігнею якоюсь труїти? Ми так з ворогами ніколи не чинили!

Філософія ядерного роззброєння вірна, правильна і так далі. Не можна все-таки через слабкість одних вибудовувати свою імперію. Це просто неможливо. Тому що імперії будуються на економіці, а не на залякуванні".

Передісторія: 

  • У перші тижні вторгнення російські пропагандисти повідомили, що в Україні виявили "секретні біолабораторії США", де були патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікували, лише фото начебто документів СБУ із граматичними помилками чи ноутбук із наклейкою НАТО, тощо.
  • Також окупанти знаходили "лабораторії" з "бойовими" наркотиками.
  •  Згодом у РФ почали поширювати маячню, що в Україні в лабораторіях проводили досліди над птахами, які мали переносити хвороби і заражати людей "слов'янської зовнішності". Окремі російські депутати навіть заявляли, що у появі коронавірусу є "український слід".
  • Судячи із результатів соцопитувань, які публікують в РФ, росіяни все ще довіряють своїй владі та державним та пропагандистським медіа. 

Теми: ЗеленськийпропагандаРосіяУкраїна
Головне сьогодні

Німеччина ухвалила рішення про перше постачання Україні бронетехніки від держави НАТО – ЗМІ

фото, відео Евакуаційні автобуси з людьми нарешті виїхали з Мелітополя – мер

Україна ще не отримала відповіді РФ на "стамбульські пропозиції" - Кулеба

фотоУкраїнська та російська делегації проводять переговори онлайн

Збройні сили звільнили майже 30 населених пунктів – зведення Генштабу

відео, оновлено від 10:18Путін приймає ванни з екстракту рогів оленів та їздить із командою лікарів – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про політиків світу: Якщо не вміють іти за людьми, ми їх навчимо
Зеленський повідомив про обмін взятих у полон РФ моряків зі Зміїного
ОП про заборону інтерв'ю Зеленського в Росії: феєрично боягузливо
Останні новини
17:12
В Україні на час війни гарантуватимуть повну суму банківських вкладів
17:02
У МЗС спростували чергову брехню росіян – нібито про відмову від Женевської конвенції
16:47
Щоб уникнути націоналізації: "Газпром" припинив участь у німецькій "дочці" та її активах
16:40
Єврокомісія схвалила пропозицію обміну гривневої готівки біженців з України
16:40
Мільйон доларів за "рускій воєнний корабль": Рада схвалила закон про винагороду за російську техніку
16:34
Українська поетеса виступить на музичній премії Ґреммі
16:24
Для відбудови Маріуполя після війни треба щонайменше $10 мільярдів – мер
16:23
Ердоган скаже Путіну, що потрібні рішення щодо Криму та Донбасу
16:20
Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
16:11
Рада схвалила закон про націоналізацію майна росіян та колаборантів
Усі новини...