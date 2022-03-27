Зеленський про "біолабораторії" в Україні: Це анекдот якийсь

Президент Володимир Зеленський вважає, що інформація, яку поширюють у РФ про якісь біолабораторії в Україні, більше схожа на анекдот, ніж на правду.

Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова: "Так, це анекдот. Тут мені нічого пояснити. Ну, немає у нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає. Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій і хімічної зброї немає.

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Не існує цього. Якщо така була людина, як я, у ті часи, коли підписувала наша країна здачу наших інтересів, я це по-іншому не називаю… Я так просто б це все не віддав.

Так, як би не віддавав би цю історію — ось вам і флот, живіть і роздавайте паспорти російські і в Криму, і так далі.

Треба було так одразу чесно вчинити, сказати, що у нас тут багато росіян. У нас тут багато в Севастополі живе наших моряків, незважаючи на те, що це ваша земля незалежна, давайте ухвалимо рішення, що будуть тут і українці, і російські — і будуть діяти чесно.

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А не тихенько припливали, роздавали... І цей флот, який купували їх російські чиновники, і так далі. А українська влада закривала на це очі, абсолютно".

Деталі: За словами Зеленського, це крадіжка території з боку Росії.

Пряма мова: "Це крадіжка території з боку Росії і абсолютна зрада з боку України.

Ось що це було в ті 1990-ті роки щодо Криму та по відношенню до своєї незалежної території. Тому, як і з цими лабораторіями… Ви ж усі тут були! Як ми могли взагалі когось фігнею якоюсь труїти? Ми так з ворогами ніколи не чинили!

Філософія ядерного роззброєння вірна, правильна і так далі. Не можна все-таки через слабкість одних вибудовувати свою імперію. Це просто неможливо. Тому що імперії будуються на економіці, а не на залякуванні".

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