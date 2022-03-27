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Зеленский о "биолабораториях" в Украине: Это анекдот какой-то

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 23:14
Зеленский о биолабораториях в Украине: Это анекдот какой-то
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что информация, которую распространяют в РФ о каких-то биолабораториях в Украине больше похожа на анекдот, нежели на правду. 

Источник: интервью Зеленского российским СМИ

Прямая речь: "Да, это анекдот. Тут мне нечего объяснить. Ну, нет у нас. Ну, мы б с удовольствием. У нас нет. Ядерного оружия нет, химических биолабораторий и химического оружия нет.

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Не существует этого. Если бы такой был человек, как я, в те времена, когда подписывала наша страна сдачу наших интересов, я это по-другому не называю… Я бы так это все не отдал. 

Так же, как бы не отдавал бы эту историю — вот вам и флот, живите и раздавайте паспорта российские и в Крыму, и так далее.

Надо было так сразу честно поступить, сказать, что у нас тут много россиян. У нас тут много в Севастополе живет наших моряков, несмотря на то, что это ваша земля независимая, давайте примем решение, что будут здесь и украинцы, и русские — и будут действовать честно.

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А не тихонько приплывали, раздавали… И этот флот, который покупали их российские чиновники, и так далее. А украинская власть закрывала на это глаза, абсолютно". 

Детали: По словам Зеленского, это воровство территории со стороны России.

Прямая речь: "Это воровство территории со стороны России и абсолютное предательство со стороны Украины.

Вот что это было в те 1990-е годы по отношению к Крыму и по отношению к своей независимой территории. Поэтому, как и с этими лабораториями… Вы же все тут были! Как мы могли вообще кого-то фигней какой-то травить? Да мы с врагами так никогда не поступали! 

Философия ядерного разоружения верная, правильная и так далее. Нельзя же все-таки за слабости одних выстраивать свою империю. Это просто невозможно. Потому что империи строятся на экономике, а не на запугивании".

Предыстория:

  • В первые недели вторжения российские пропагандисты сообщили, что в Украине обнаружены "секретные биолаборатории США", где находились патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Фото- и видеодоказательств не публиковали, только фото якобы документов СБУ с грамматическими ошибками или ноутбук с наклейкой НАТО и тому подобные "доказательства".
  • Также оккупанты находили "лаборатории" с "боевыми" наркотиками.
  • Позже в РФ начали распространять бред, что в Украине в лабораториях проводили опыты над птицами, которые должны были переносить болезни и заражать людей "славянской внешности". Отдельные российские депутаты даже заявляли, что в появлении коронавируса есть "украинский след".
  • Судя по результатам соцопросов, публикуемых в РФ, россияне все еще доверяют своей власти и государственным и пропагандистским медиа.

Темы: ЗеленскийпропагандаРосcияУкраина
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