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ОДА: ЗСУ на деяких напрямках на Харківщині перейшли у контрнаступ

Неділя, 27 березня 2022, 23:49

Збройні Сили України на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Пряма мова: "Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Триває ліквідація залишків військ РФ у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із РФ".

Що ще важливо: За даними Синєгубова, російські військові продовжують вчиняти воєнні злочини.

Пряма мова: "Сьогодні авіаударами атакували Оскіл, що Ізюмському районі. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена.

Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім'ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи!".

Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
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