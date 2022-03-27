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ОГА: ВСУ по некоторым направлениям на Харьковщине перешли в контрнаступление

Воскресенье, 27 марта 2022, 23:49

Вооруженные Силы Украины в Харьковской области на некоторых направлениях перешли в контрнаступление.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Прямая речь: Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. На сегодняшний день можем уверенно сказать, что Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Идет ликвидация остатков войск РФ в Ольховке. Гоним оккупантов к границам с РФ".

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Что еще важно: По данным Синегубова, российские военные продолжают совершать военные преступления.

Прямая речь: "Сегодня авиаударами атаковали Оскол, что в Изюмском районе. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен.

Мы не простим ни одну разрушенную семью, не забудем ни одного убитого украинца. То, что творят россияне в Харьковской области и Украине, ничто другое как терроризм. И они будут отвечать за все, как террористы!".

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Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
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