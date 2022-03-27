У Відні понад 100 тисяч людей зібралися на концерт на підтримку України

Понад 100 000 людей зібралися у неділю у центрі Відня на благодійному концерті на підтримку України та її боротьби з російською агресією.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

Концерт був організований місцевими популярними виконавцями під девізом YesWeCare. Окрім виступів артистів на великому екрані показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми продовжуємо вести війну, якої не хочемо. Ми не можемо змиритися з тим, що сильні цього світу зберігали мовчання, коли ми вимагали закрити повітряний простір. Зрештою, гинуть діти, руйнуються лікарні та спалюються міста", - сказав він. Глава держави ще раз наголосив на єдності населення своєї країни у боротьбі з російськими агресорами та повторив вимоги до міжнародної спільноти.

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Зі сцени також звернувся президент Австрії Олександр Ван дер Беллен, який прийшов на концерт зі своєю дружиною. Він привітав сильний знак солідарності з людьми з України та людьми, які були змушені залишити свою батьківщину. "Жодна дитина не повинна сидіти в бункері, підвалі. Жодна дитина не повинна переживати війну", - сказав глава держави.

Глядачі, деякі з яких були загорнуті в українські прапори, з радістю вітали виступ посла України на початку дня, коли вже було багатолюдно. Він описав страшну дійсність війни. "Для нас, для всіх українців важливими є такі демонстрації солідарності. Це знак того, що українці не є самотніми", - сказав він.

Родзинкою вечора стало море вогнів на знак солідарності з Україною.