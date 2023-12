У Відні понад 100 тисяч людей зібралися на концерт на підтримку України

Понад 100 000 людей зібралися у неділю у центрі Відня на благодійному концерті на підтримку України та її боротьби з російською агресією.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

#Vienna calling #Ukraine and sending a powerful message of support and solidarity for all people of Ukraine.#StandWithUkraine️ #YesWeCare pic.twitter.com/9XKjyTZDbx

