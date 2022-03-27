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В Вене более 100 тысяч человек собрались на концерт в поддержку Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 27 марта 2022, 23:56
В Вене более 100 тысяч человек собрались на концерт в поддержку Украины
фото: Vedran Dzihic/Twitter

Более 100 000 человек собрались в воскресенье в центре Вены на благотворительном концерте в поддержку Украины и ее борьбы с российской агрессией.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

Концерт был организован местными популярными исполнителями под девизом "YesWeCare". Кроме выступлений артистов на большом экране показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

""Мы продолжаем вести войну, которой не хотим. Мы не можем смириться с тем, что сильные мира сего хранили молчание, когда мы требовали закрыть воздушное пространство. В конце концов, гибнут дети, разрушаются больницы и сжигаются города", — сказал он. Глава государства еще раз подчеркнул единство населения своей страны в борьбе с российскими агрессорами и повторил требования к международному сообществу.

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Со сцены также выступил с обращением президент Австрии Александр Ван дер Беллен, который пришел на концерт со своей супругой. Он приветствовал сильный знак солидарности с людьми из Украины и людьми, которые были вынуждены покинуть свою родину. "Ни один ребенок не должен сидеть в бункере, подвале. Ни один ребенок не должен переживать войну", - сказал глава государства.

Зрители, некоторые из которых были завернуты в украинские флаги, с ликованием приветствовали выступление посла Украины в начале дня, когда уже было многолюдно. Он описал страшную действительность войны. "Для нас, для всех украинцев важны такие демонстрации солидарности. Это знак того, что украинцы не одиноки", - сказал jy.

Изюминкой вечера стало море огней в знак солидарности с Украиной.

Темы: Австрияакции
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