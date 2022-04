В Вене более 100 тысяч человек собрались на концерт в поддержку Украины

Более 100 000 человек собрались в воскресенье в центре Вены на благотворительном концерте в поддержку Украины и ее борьбы с российской агрессией.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

#Vienna calling #Ukraine and sending a powerful message of support and solidarity for all people of Ukraine.#StandWithUkraine️ #YesWeCare pic.twitter.com/9XKjyTZDbx