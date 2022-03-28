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Зеленський про політиків світу: Якщо не вміють іти за людьми, ми їх навчимо

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 00:25
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна "навчить" політиків у інших країнах слухати своїх людей, які підтримують Україну.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують. Все більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом.

І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії і нашого національного характеру".

Деталі: Зеленський зазначив, що ще у десятках міст по всьому світу люди зібралися на підтримку України.

"Вражаюча кількість людей на площах Європи, на інших континентах. І це надзвичайно важливо. Бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують, не чують нас з вами, не чують Україну", - сказав він.

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Президент також підкреслив, що наступний тиждень планується дуже насиченим з дипломатичної точки зору.

"Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках", - сказав Зеленський.

Він також подякував мешканцям окупованих Херсона, Каховки, Славутича та інших міст, які не припиняють чинити опір РФ.

"Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає тільки те, що їм доведеться вийти", - сказав президент.

Теми: Зеленський
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