Зеленский о политиках мира: Если не умеют идти за людьми, мы их научим

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина "научит" политиков в других странах слушать своих людей, поддерживающих Украину.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Никому не дадим забыть о наших городах, о Мариуполе и других украинских городах, которые российские военные уничтожают. Все больше людей в мире – на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом.

И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии и национального характера".

Детали: Зеленский отметил, что еще в десятках городов во всем мире люди собрались в поддержку Украины.

"Поразительное количество людей на площадях Европы, других континентах. И это очень важно. Поскольку люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат, не слышат нас с вами, не слышат Украину", - сказал он.

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Президент также подчеркнул, что следующая неделя планируется очень насыщенной с дипломатической точки зрения.

"Поэтому никому не удастся спрятать украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил жителей оккупированных Херсона, Каховки, Славутича и других городов, которые не прекращают сопротивляться РФ.

"Если оккупанты временно зашли в украинские города, значит только то, что им придется выйти", - сказал президент.