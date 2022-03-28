Росіяни звозять у Білорусь ракети для "Іскандерів" – Генштаб

Російські окупанти продовжують переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу, а до міста Калинковичі у Білорусі звозять ракети до ОТРК "Искандер-М".

Джерело: Генштаб станом на 24.00 27.03.2022 за підсумками 32-ї доби вторгнення РФ

Дослівно: "На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення збройних сил республіки білорусь до агресії проти України. Продовжується ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни.

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Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Искандер-М".

Деталі: Калиновичі - місто Гомельської області, неподалік від Мозира. Залізничним вузлом місто пов'язане із Гомелем, Жлобино, Берестя, Овручем.

У Генштабі також повідомляють про зниження інтенсивності перевезень з глибини території РФ.

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На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжується перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу.

Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат, зазвичай відводяться на територію Білорусі. Так, з території Київської області до Білорусь вивели до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Окупанти продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях з метою нанесення втрат та виснаження особового складу.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, в повному обсязі виведена з України на територію РФ.

Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь, успіху не має.

Ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку підрозділи Росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи.

На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін.