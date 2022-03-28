Россияне свозят в Беларусь ракеты для "Искандеров" – Генштаб

Российские оккупанты продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, а в город Калинковичи в Белоруссии свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".

Источник: Генштаб по состоянию на 24.00 27.03.2022 по итогам 32-х суток вторжения РФ

Дословно: "На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины. Продолжается ведение воздушной разведки на направлениях Ковель, Вараш, Сарны.

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Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК "Искандер-М".

Детали: Калиновичи – город Гомельской области, неподалеку от Мозыра. Железнодорожным узлом город связан с Гомелем, Жлобино, Берестью, Овручем.

В Генштабе также сообщают о понижении интенсивности перевозок с глубины местности РФ.

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В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа.

Подразделения, понесшие существенные потери, обычно отводятся на территорию Беларуси. Так, с территории Киевской области в Беларусь вывели в 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям с целью нанесения потерь и истощения личного состава.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе Сумы, пытается осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления. Так, одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага в полном объеме выведена из Украины на территорию РФ.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюм пытались вести наступательные действия.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежном и выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь, успеха не имеет.

Враг совершал артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

Основной целью оккупантов остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении положения и действия противника оставались без существенных изменений.