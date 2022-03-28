Дуда: мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що важко зрозуміти позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TVN24, пише "Європейська правда".

"На даний момент на тлі російської агресії в Україні, загибелі тисяч людей в Україні, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знищення багатоквартирних будинків російською армією, тих злочинів за визначенням міжнародного права, мені важко зрозуміти таке ставлення. Мені важко це зрозуміти ще й тому, що ця політика буде дуже дорогою для Угорщини", - сказав Дуда.

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На його думку, Орбан "перебуває у складній ситуації", тому що довів угорську державу до того, що вона практично повністю залежить від Росії.

"У них є АЕС, яка виробляє енергію для Угорщини, кілька років тому вони уклали контракт з російськими структурами на модернізацію цієї станції, тому ця залежність величезна", - сказав Дуда.

Він додав, що енергетична залежність від Росії ц проблема багатьох країн ЄС, тому не вдалося запровадити санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів, але на відміну від Угорщини країни передають зброю Україні, тому позицію Угорщини важко зрозуміти.

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Нагадаємо, цього тижня угорський прем’єр Віктор Орбан вчергове відмовився допомогти Україні зі зброєю та підтримати ембарго на газ і нафту з РФ.

Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Зокрема, він звернувся на саміті до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо постачання зброї Україні і щодо санкцій проти російських енергоносіїв.

Згодом міністр оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати в Будапешт на міністерську зустріч країн "Вишеградської четвірки" через спротив Угорщини у питаннях щодо допомоги Україні.