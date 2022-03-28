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Президент Польши: мне тяжело понять отношение Орбана к войне в Украине

Понедельник, 28 марта 2022, 01:30

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24, пишет "Европейская правда".

"На данный момент на фоне российской агрессии в Украине, гибели тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировки жилых массивов, уничтожения многоквартирных домов российской армией, преступлений по определению международного права, мне трудно понять такое отношение. Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика будет очень дорогой для Венгрии", – сказал Дуда.

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По его мнению, Орбан "находится в сложной ситуации", потому что довел венгерское государство до того, что оно практически полностью зависит от России.

"У них есть АЭС, производящая энергию для Венгрии, несколько лет назад они заключили контракт с российскими структурами на модернизацию этой станции, поэтому эта зависимость огромна", - сказал Дуда.

Он добавил, что энергетическая зависимость от России – проблема многих стран ЕС, поэтому не удалось ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов, но в отличие от Венгрии страны передают оружие Украине, поэтому позицию Венгрии трудно понять.

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Напомним, на этой неделе венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз отказался помочь Украине с оружием и поддержать эмбарго на газ и нефть из РФ.

Президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебавшихся по этому вопросу.

В частности, Зеленский обратился на саммите к премьеру Венгрии Виктору Орбану, напомнив ему об истории Венгрии времен гитлеровской Германии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что его страна не изменит своего решения по поставкам оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.

Позже министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Будапешт на министерскую встречу стран "Вышеградской четверки" из-за сопротивления Венгрии в вопросах помощи Украине.

Темы: ПольшаВенгриясанкции
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