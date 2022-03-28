Мер Житомира: Немає підтверджень, що росіяни вдарили по місту
Понеділок, 28 березня 2022, 02:00
Наразі немає підтверджень, що росіяни завдали удару по Житомиру 27 березня.
Джерело: мер Житомира Сергій Сухомлин, УП
Пряма мова: "У нас поки що нема підтвердження того, що по Житомиру завданий удар. Так, були два поза межами Житомира, не буду поки що казати де. Але в самому Житомирі поки що нема підтверджень.
Можливо ППО працює, збиває ракети".
Деталі: За даними УП, ввечері відбули обстріли населених пунктів в Коростенському районі Житомирської області.
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