Мер Житомира: Немає підтверджень, що росіяни вдарили по місту

Наразі немає підтверджень, що росіяни завдали удару по Житомиру 27 березня.

Джерело: мер Житомира Сергій Сухомлин, УП

Пряма мова: "У нас поки що нема підтвердження того, що по Житомиру завданий удар. Так, були два поза межами Житомира, не буду поки що казати де. Але в самому Житомирі поки що нема підтверджень.

Можливо ППО працює, збиває ракети".

Деталі: За даними УП, ввечері відбули обстріли населених пунктів в Коростенському районі Житомирської області.