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Мер Житомира: Немає підтверджень, що росіяни вдарили по місту

Анастасія КалатурПонеділок, 28 березня 2022, 02:00

Наразі немає підтверджень, що росіяни завдали удару по Житомиру 27 березня.

Джерело: мер Житомира Сергій Сухомлин, УП

Пряма мова: "У нас поки що нема підтвердження того, що по Житомиру завданий удар. Так, були два поза межами Житомира, не буду поки що казати де. Але в самому Житомирі поки що нема підтверджень.

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Можливо ППО працює, збиває ракети".

Деталі: За даними УП, ввечері відбули обстріли населених пунктів в Коростенському районі Житомирської області.

Теми: Житомирвійна
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