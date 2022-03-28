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Мэр Житомира: Нет подтверждений, что россияне ударили по городу

Анастасия КалатурПонедельник, 28 марта 2022, 02:00

Пока нет подтверждений, что россияне нанесли удар по Житомиру 27 марта.

Источник: мэр Житомира Сергей Сухомлин, УП

Прямая речь: "У нас пока нет подтверждения того, что по Житомиру нанесен удар. Да, были два вне Житомира, не буду пока говорить, где. Но в самом Житомире пока нет подтверждений.

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Возможно, ПВО работает, сбивает ракеты".

Детали: По данным УП, вечером произошли обстрелы населенных пунктов в Коростенском районе Житомирской области.

Темы: Житомирвойна
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