Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Житомира: Нет подтверждений, что россияне ударили по городу

Анастасия КалатурПонедельник, 28 марта 2022, 02:00

Пока нет подтверждений, что россияне нанесли удар по Житомиру 27 марта.

Источник: мэр Житомира Сергей Сухомлин, УП

Прямая речь: "У нас пока нет подтверждения того, что по Житомиру нанесен удар. Да, были два вне Житомира, не буду пока говорить, где. Но в самом Житомире пока нет подтверждений.

Возможно, ПВО работает, сбивает ракеты".

Детали: По данным УП, вечером произошли обстрелы населенных пунктов в Коростенском районе Житомирской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Житомирвойна
Главное сегодня

Эрдоган сказал Путину, что переговоры вселили надежду на мир

ВИДЕОВ Запорожской области провели обмен пленными "86 на 86"

Германия приняла решение о первых поставках Украины бронетехники от страны НАТО – СМИ

фото, видеоЭвакуационные автобусы с людьми наконец выехали из Мелитополя – мэр

Украина еще не получила ответ РФ на "стамбульские предложения" - Кулеба

фотоУкраинская и российская делегации проводят переговоры онлайн

Все новости...
Житомир
Житомир: утром обстреляли воинскую часть, двух корректировщиков огня задержали
Русские сбросили бомбы на Житомир: есть пострадавшая, разрушен дом
Враг обстрелял Житомир – разрушено общежитие, попадание в завод
Последние новости
18:59
Украина не распыляет вирусы "Байрактарами": опровержение фейка РФ
18:57
Не в Крыму: беженцев из ОРДЛО расселят по РФ вместо полуострова
18:52
Пропаганда, язык, референдум: враг пытается закрепиться на оккупированных территориях – сводка
18:46
Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны
18:33
обновленоУниверситет Каразина останется в родном Харькове
18:32
Датский производитель холодильников и кондиционеров Danfoss уходит из РФ и Беларуси
18:20
Лидеры ЕС на саммите с Китаем призвали помочь прекратить войну в Украине
18:18
Эрдоган сказал Путину, что переговоры вселили надежду на мир
18:18
Обучение в университете за границей во время войны: 12 возможностей для студентов
18:17
Выручка упала в 170 раз: Rozetka вынуждена уволить большинство сотрудников
Все новости...