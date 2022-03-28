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Тисячі людей у всьому світі вийшли на акції підтримати Україну

Анастасія КалатурПонеділок, 28 березня 2022, 03:03

У різних містах у світі відбулися акції на підтримку України.

Джерело: УП, "Укрінформ"

Деталі: Акції відбулися, зокрема, в Італії, Британії, Польщі, Чехії.

Посольство України в Польщі зазначає, що акції були в понад 30 містах світу.

Зокрема 10-тисячна антивоєнна демонстрація у Варшаві долучилася до благодійного телемарафону на підтримку України Save Ukraine.

Українські громади США організували колективні перегляди телемарафону.

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Також на  марафон SaveUkraine прийшли в Лондоні та Мілані.

Крім того, в Римі тисячі активістів вийшли на мітинг на одну із центральних площ, щоб "сказати своє рішуче "ні" міжнародним компаніям, що продовжують свій бізнес в РФ".

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що тисячі людей зібралися на Староміській площі у Празі, щоб підтримати Україну та подивитися трансляцію телемарафону.

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