Тысячи людей во всем мире вышли на акции поддержать Украину

В разных городах в мире прошли акции в поддержку Украины.

Источник: УП, "Укринформ"

Детали: Акции прошли, в частности, в Италии, Британии, Польше, Чехии.

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Посольство Украины в Польше отмечает, что акции были более чем в 30 городах мира.

В частности, 10-тысячная антивоенная демонстрация в Варшаве присоединилась к благотворительному телемарафону в поддержку Украины Save Ukraine.

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Украинские общины США организовали коллективные просмотры телемарафона.

Также на марафон SaveUkraine пришли в Лондоне и Милане.

Кроме того, в Риме тысячи активистов вышли на митинг на одну из центральных площадей, чтобы "сказать свое решительное "нет" международным компаниям, продолжающим свой бизнес в РФ".

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что тысячи человек собрались на Староместской площади в Праге, чтобы поддержать Украину и посмотреть трансляцию телемарафона.