Тысячи людей во всем мире вышли на акции поддержать Украину
В разных городах в мире прошли акции в поддержку Украины.
Источник: УП, "Укринформ"
Детали: Акции прошли, в частности, в Италии, Британии, Польше, Чехии.
Посольство Украины в Польше отмечает, что акции были более чем в 30 городах мира.
В частности, 10-тысячная антивоенная демонстрация в Варшаве присоединилась к благотворительному телемарафону в поддержку Украины Save Ukraine.
Украинские общины США организовали коллективные просмотры телемарафона.
Также на марафон SaveUkraine пришли в Лондоне и Милане.
Кроме того, в Риме тысячи активистов вышли на митинг на одну из центральных площадей, чтобы "сказать свое решительное "нет" международным компаниям, продолжающим свой бизнес в РФ".
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что тысячи человек собрались на Староместской площади в Праге, чтобы поддержать Украину и посмотреть трансляцию телемарафона.
Тисячі людей сьогодні зібралися на Староміській площі у Празі, щоб підтримати Україну в її героїчному протистоянні російській агресії та подивитися пряму трансляцію міжнародного благодійного телемарафону #SaveUkraine pic.twitter.com/FOOyI7pcOv— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 27, 2022