Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Тысячи людей во всем мире вышли на акции поддержать Украину

Анастасия КалатурПонедельник, 28 марта 2022, 03:03

В разных городах в мире прошли акции в поддержку Украины.

Источник: УП, "Укринформ"

Детали: Акции прошли, в частности, в Италии, Британии, Польше, Чехии.

Посольство Украины в Польше отмечает, что акции были более чем в 30 городах мира.

В частности, 10-тысячная антивоенная демонстрация в Варшаве присоединилась к благотворительному телемарафону в поддержку Украины Save Ukraine.

Украинские общины США организовали коллективные просмотры телемарафона.

ВИДЕО ДНЯ

Также на марафон SaveUkraine пришли в Лондоне и Милане.

Кроме того, в Риме тысячи активистов вышли на митинг на одну из центральных площадей, чтобы "сказать свое решительное "нет" международным компаниям, продолжающим свой бизнес в РФ".

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что тысячи человек собрались на Староместской площади в Праге, чтобы поддержать Украину и посмотреть трансляцию телемарафона.

Главное сегодня

Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов

Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны

Эрдоган сказал Путину, что переговоры вселили надежду на мир

ВИДЕОУкраинские власти провели обмен пленными "86 на 86"

Германия приняла решение о первых поставках Украины бронетехники от страны НАТО – СМИ

фото, видеоЭвакуационные автобусы с людьми наконец выехали из Мелитополя – мэр

Все новости...
Последние новости
19:54
Не отключенный от SWIFT Газпромбанк продолжает финансировать войну – разведка
19:49
Украинские деятельницы искусства бойкотируют концерты дирижерки Оксана Линив из-за российских произведений
19:32
Макрон встретился с мэром Мелитополя, побывавшим в российском плену
19:27
РФ заявляет, что нефтебазу Белгорода разбомбили украинские вертолеты. В Украине это опровергли
19:26
Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов
19:19
Хроника войны в Украине. 37-й день ОНЛАЙН
19:16
Россия хочет создать продуктовый кризис в мире – Шмыгаль
18:59
Украина не распыляет вирусы "Байрактарами": опровержение фейка РФ
18:57
В Крыму оккупанты попросили не завозить им беженцев из Украины в "туристический сезон"
18:52
Пропаганда, язык, референдум: враг пытается закрепиться на оккупированных территориях – сводка
Все новости...