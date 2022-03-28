Bloomberg: Нейтралітет допоможе домовитись про мир з РФ, але наразі він неприйнятний

Нейтралітет України стане основою мирного договору з Росією, але ані для РФ, ані для України він наразі неприйнятний – про це пише Bloomberg.

Джерело: професор Школи передових міжнародних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса Гал Брендс в Bloomberg

Дослівно: "Диявол будь-якого врегулювання криється в деталях, і в цьому разі ці деталі справді диявольські. Нейтральність за прийнятними для України принципами була б поки що огидною для президента Росії Володимира Путіна, а врегулювання нейтралітету за принципами, прийнятними для Путіна, було б смертним вироком для незалежної України…

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Зеленський (Володимир – УП) і Путін вважають, що в майбутньому вони можуть укласти більш вигідну угоду, ніж сьогодні, незалежно від того, чи ця угода передбачає нейтралізацію чи ні. Вони обидва не можуть мати рацію, звичайно. Але поки не буде доведено, що хтось помиляється, війна продовжуватиметься, а отже, справи в Україні, швидше за все, стануть набагато гіршими".

Деталі: Зазначається, що нейтралітет вже давно привабливий як спосіб вирішення суперечок щодо невеликих країн, що знаходяться в стратегічно важливому місці. Нейтралітет молодої Бельгії був гарантований багатосторонньою Лондонською угодою в 1839 році (але зрештою це порушила Німеччина 1914 року).

Після Другої світової війни Фінляндія пішла на обмеження у зовнішній політиці, щоб уникнути повномасштабного втягування в радянський блок. В 1950-х Австрія стала нейтральною в розпал холодної війни. І Австрія, і Фінляндія "згодом схилялися (іноді непомітно) більше на захід, ніж на схід, але жодна зі сторін не приєдналася до жодного із союзних блоків, які розділили Європу на дві частини".

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Проблема пов'язана з суперечливими уявленнями про нейтралітет. Коли Путін говорить про нейтралізацію, він має на увазі не лише союзницький статус України, він представляє Україну настільки ослабленою та роззброєною, що вона не зможе себе захистити. Такі поступки, швидше за все, призведуть до руйнування, а не збереження незалежної України.

Гал Брендс пише, що Україна могла б відстояти свій нейтралітет, якби була "озброєна до зубів", щоб зробити з будь-якою армією те, що вона робить зараз із силами Путіна. Це мало б на увазі створення значно більш досконалого українського військово-промислового комплексу, або надання великої кількості сучасної зброї — протитанкових ракет, боєприпасів, систем ППО тощо — а також велике фінансування та навчання з боку Заходу.

Як альтернатива, український нейтралітет може бути забезпечений гарантіями великих держав. Зазначається, що будь-яка обіцянка, яку дає Путін, безглузда, тому обіцянки захистити Україну, якщо її нейтралітет буде скомпрометовано, мають виходити від Вашингтона, Лондона та інших західних держав. Зазначається, що це дуже схоже на членство в НАТО.

Жоден із варіантів не влаштує Путіна, бо у такому разі йому не вдасться контролювати Україну.