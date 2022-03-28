Bloomberg: Нейтралитет поможет договориться о мире с РФ, но пока он неприемлем

Нейтралитет Украины станет основой мирного договора с Россией, но ни для РФ, ни для Украины он пока неприемлем – пишет Bloomberg.

Источник: профессор Школы передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Гал Брендс в Bloomberg

Дословно: "Дьявол любого урегулирования кроется в деталях, и в этом случае эти детали действительно дьявольские. Нейтральность по приемлемым для Украины принципам была бы пока отвратительной для президента России Владимира Путина, а урегулирование нейтралитета по принципам, приемлемым для Путина, было бы смертным приговором для независимой Украины…

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Зеленский (Владимир – УП) и Путин считают, что в будущем они могут заключить более выгодное соглашение, чем сегодня, независимо от того, предусматривает ли это соглашение нейтрализацию или нет. Они оба не могут быть правы, конечно. Но пока не будет доказано, что кто-то ошибается, война будет продолжаться, а значит, дела в Украине, скорее всего, станут гораздо хуже".

Детали: Отмечается, что нейтралитет уже давно привлекателен как способ разрешения споров относительно небольших стран, находящихся в стратегически важном месте. Нейтралитет молодой Бельгии был гарантирован многосторонним Лондонским соглашением в 1839 году (но в конце концов это нарушила Германия в 1914 году).

После Второй мировой войны Финляндия пошла на ограничения во внешней политике во избежание полномасштабного втягивания в советский блок. В 1950-х Австрия стала нейтральной в разгар холодной войны. И Австрия, и Финляндия "впоследствии склонялись (иногда незаметно) больше к западу, чем к востоку, но ни одна из сторон не присоединилась ни к одному из союзных блоков, разделивших Европу на две части".

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Проблема связана с противоречивыми представлениями о нейтралитете. Когда Путин говорит о нейтрализации, он подразумевает не только союзнический статус Украины, он представляет Украину настолько ослабленной и разоруженной, что она не сможет себя защитить. Такие уступки, скорее всего, приведут к разрушению, а не к сохранению независимой Украины.

Гал Брендс пишет, что Украина могла бы отстоять свой нейтралитет, будь она "вооружена до зубов", чтобы сделать с любой армией то, что она делает сейчас с силами Путина. Это имело бы в виду создание более совершенного украинского военно-промышленного комплекса, или предоставление большого количества современного оружия — противотанковых ракет, боеприпасов, систем ПВО и т.д. — а также большое финансирование и обучение со стороны Запада.

В качестве альтернативы, украинский нейтралитет может быть обеспечен гарантиями больших государств. Отмечается, что любое обещание, которое дает Путин, бессмысленно, поэтому обещания защитить Украину, если ее нейтралитет будет скомпрометирован, должны исходить от Вашингтона, Лондона и других западных государств. Отмечается, что это "очень похоже на членство в НАТО".

Ни один из вариантов не устроит Путина, потому что в таком случае ему не удастся контролировать Украину.