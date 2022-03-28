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В ЄС підрахували, як скоро знайдуть заміну російському газу

Євген КізіловПонеділок, 28 березня 2022, 05:38

Європейський Союз зможе позбутися залежності від поставок російського газу протягом двох років.

Джерело: Високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia, яке цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Боррель уточнив, що Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, але займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію. За повідомленням, дипломат оцінив, що цей процес для російського газу займе два роки.

Пряма мова: "Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони (Росія – ред.) є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль".

Більше деталей: Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.

Нагадаємо: Європейський союз і США 25 березня оголосили про нову домовленість щодо додаткового постачання скрапленого газу в ЄС для того, щоб зменшити залежність Європи від російських енергоносіїв.

Київ неодноразово закликав європейські країни відмовитися від російських енергоносіїв. Нещодавно про такий крок заявили Сполучені Штати та Велика Британія.

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Теми: ЄСРосіягаз
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