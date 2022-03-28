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В ЕС подсчитали, как скоро найдут замену российскому газу

Евгений КизиловПонедельник, 28 марта 2022, 05:38

Европейский Союз сможет избавиться от зависимости от российского газа в течение двух лет.

Источник: Высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia, которое цитирует "Радио Свобода"

Детали: Боррель уточнил, что Европа стремится не запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией источников поставок на свою территорию. Согласно сообщению, дипломат оценил, что этот процесс для российского газа займет два года.

Прямая речь: "Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень зависимы от них. Сейчас кажется, что они (Россия – ред.) ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники и Ближний Восток играет большую роль".

Больше деталей: Он добавил, что уменьшить потребление ископаемого топлива также могут помочь возобновляемые источники энергетики.

Напомним: Европейский союз и США 25 марта объявили о новой договоренности по дополнительным поставкам сжиженного газа в ЕС для того, чтобы уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей.

Киев неоднократно призывал европейские страны отказаться от российских энергоносителей. Недавно о таком шаге заявили Соединенные Штаты и Великобритания.

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Темы: ЕСРосcиягаз
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