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В ЕС подсчитали, как скоро найдут замену российскому газу

Евгений КизиловПонедельник, 28 марта 2022, 05:38

Европейский Союз сможет избавиться от зависимости от российского газа в течение двух лет.

Источник: Высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia, которое цитирует "Радио Свобода"

Детали: Боррель уточнил, что Европа стремится не запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией источников поставок на свою территорию. Согласно сообщению, дипломат оценил, что этот процесс для российского газа займет два года.

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Прямая речь: "Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень зависимы от них. Сейчас кажется, что они (Россия – ред.) ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники и Ближний Восток играет большую роль".

Больше деталей: Он добавил, что уменьшить потребление ископаемого топлива также могут помочь возобновляемые источники энергетики.

Напомним: Европейский союз и США 25 марта объявили о новой договоренности по дополнительным поставкам сжиженного газа в ЕС для того, чтобы уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей.

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Киев неоднократно призывал европейские страны отказаться от российских энергоносителей. Недавно о таком шаге заявили Соединенные Штаты и Великобритания.

Россия обеспечивает около 40% спроса на газ Европейского союза, около трети этого газа проходит через территорию Украины.

Темы: ЕСРосcиягаз
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