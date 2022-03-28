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Роскомнадзор блокує сайт з мультсеріалом "Масяня" після антипутінського епізоду

Анастасія КалатурПонеділок, 28 березня 2022, 05:47

У Росії заблокують сайт з епізодами мультсеріалу "Масяня", останній епізод якого був присвячений війні Росії проти України.

Джерело: автор проекту  Олег Куваєв у FB, "Медіазона"

Деталі: Куваєв отримав повідомлення від Роскомандзору про блокування сайту mult.ru на підставі рішення Генпрокуратури РФ.

"Медіазона" пише, що сайту поки що немає в реєстрі заборонених сайтів Роскомнагляду, тому на підставі якої вимоги Генпрокуратури блокується mult.ru, невідомо.

В останньому епізоді Масяня разом із Хрюнделем обговорюють останні новини та намагаються приховати від їхнього друга Лохматого — етнічного українця — те, що Росія розпочала війну. Наприкінці епізоду Масяня приходить до президента Росії Володимира Путіна, називає його нацистом та залишає йому японський меч для самогубства.

Теми: Росія
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