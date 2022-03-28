Роскомнадзор блокирует сайт с мультсериалом "Масяня" после антипутинского эпизода

В России заблокируют сайт с эпизодами мультсериала "Масяня", последний эпизод которого был посвящен войне России против Украины.

Источник: автор проекта Олег Куваев в FB, "Медиазона"

Детали: Куваев получил уведомление от Роскомандзора о блокировке сайта mult.ru на основании решения Генпрокуратуры РФ.

"Медиазона" пишет, что сайта пока нет в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, поэтому на основании какого требования Генпрокуратуры блокируется mult.ru, неизвестно.

В последнем эпизоде ​​Масяня вместе с Хрюнделем обсуждают последние новости и пытаются скрыть от их друга Лохматого — этнического украинца — то, что Россия начала войну. В конце эпизода Масяня приходит к президенту России Владимиру Путину, называет его нацистом и оставляет ему японский меч для самоубийства.