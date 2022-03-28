На "Оскарі" підтримали Україну — без жодної згадки про Росію

Організатори "Оскар" на церемонії вручення кінопремії показали ролик зі словами на підтримку України, однак у ньому не було жодного слова про роль Росії у війні.

Джерело: ABC News

Дослівно: "Ми просимо вас про хвилину мовчання на знак солідарності з народом України, який зараз стикається з вторгненням, конфліктом та несправедливістю на своїй власній землі.

Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine".

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