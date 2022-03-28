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На "Оскаре" поддержали Украину — без единого упоминания о России

Анастасия КалатурПонедельник, 28 марта 2022, 06:20

Организаторы Оскар на церемонии вручения кинопремии показали ролик со словами в поддержку Украины, однако в нем не было ни слова о роли России в войне.

Источник: ABC News

Дословно: "Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле.

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Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine".

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Темы: культуравойнаРосcия
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