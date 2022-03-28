Зведення Генштабу: Росіяни намагаються прорвати оборону біля Києва

Біля Києва росіяни намагаються прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти, їх стримують українські війська.

Джерело: Генштаб

Деталі: Українські захисники продовжують вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

На Харківщині тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.

Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.

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Захисники Києва стримують противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджені на обороні міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил за добу відбило 5 атак ворога. Українські захисники знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу знищило 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.