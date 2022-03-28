Сводка Генштаба: Россияне пытаются прорвать оборону возле Киева

Возле Киева россияне пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты, их сдерживают украинские войска.

Источник: Генштаб

Детали: Украинские защитники продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

В Харьковской области продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка.

Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Сиверском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

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Защитники Киева сдерживают противника, пытающегося прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

На юге основные усилия сил обороны сосредоточены на обороне городов Кривой Рог, Запорожье и Николаев, удерживании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил за сутки отразила 5 атак врага. Украинские защитники уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.

Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.