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Словенія направила в Київ тимчасового повіреного – підполковника і ексспостерігача ОБСЄ

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 07:44
Боштьян Лесяк, фото з Twiiter MFA Slovenia

Тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк прибув до Києва і розпочинає роботу.

Про це повідомило МЗС Словенії у Twitter, пише "Європейська правда".

"Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги та вибухи, в решті життя у тих, хто залишився в столиці, йде нормально", – зазначив дипломат після прибуття, додавши фото поруч з посольством у Києві і прапорами ЄС та Словенії.

За інформацією міністерства, відповідальний за Україну посол Словенії Томаж Менцін, який на початку війни виїхав з Києва, продовжує свою роботу з міста Жешув на польсько-українському кордоні, де також працюють багато інших послів, акредитованих в Україні.

Лесяк, за даними словенських ЗМІ, - підполковник словенської армії. Він був цивільним членом спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні у період з 2015 по 2019 рік на Донбасі.

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Як повідомляє Primorske, Лесяк працював у Міноборони, але відповідно до Закону про закордонні справи його мали направити в Україну за дорученням Міністерство закордонних справ. Тому до його від’їзду його мали перевести в МЗС, де він працював протягом кількох днів.

Прем'єр-міністр Янез Янша раніше заявив, що словенська дипломатична місія в Києві працюватиме на рівні тимчасового повіреного у справах з повними повноваженнями на час надзвичайної ситуації. Хто буде тимчасовим повіреним у справах, він не повідомив, але зазначав, що з’явилося кілька волонтерів.

ЗМІ повідомляли, що Словенія хоче залучити до місії в Україні співробітників міністерства оборони, що опозиція засудила як "озброєну дипломатичну місію" та як "свавільний і небезпечний" крок.

Теми: Словеніядипломатичні відносини
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