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Словения направила в Киев временного поверенного – подполковника и экс-наблюдателя ОБСЕ

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 07:44
Боштьян Лесяк, фото из Twiiter MFA Slovenia

Временный поверенный в делах Словении в Украине Боштьян Лесяк прибыл в Киев и приступил к работе.

Об этом сообщил МИД Словении в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Город пуст, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в остальном жизнь у оставшихся в столице идет нормально", – отметил дипломат по прибытии, добавив фото рядом с посольством в Киеве и флагами ЕС и Словении.

По информации министерства, ответственный за Украину посол Словении Томаж Менцин, выехавший из Киева в начале войны, продолжает свою работу из города Жешув на польско-украинской границе, где также работают многие другие послы, аккредитованные в Украине.

Лесяк, по данным словенских СМИ, – подполковник словенской армии. Он был гражданским членом наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине в период с 2015 по 2019 год на Донбассе.

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Как сообщает Primorske, Лесяк работал в Минобороны, но в соответствии с Законом о иностранных делах его должны были направить в Украину по поручению Министерства иностранных дел. Поэтому до его отъезда его должны были перевести в МИД, где он работал в течение нескольких дней.

Премьер-министр Янез Янша ранее заявил, что словенская дипломатическая миссия в Киеве будет работать на уровне временного поверенного в делах с полными полномочиями на время чрезвычайной ситуации. Кто будет временным поверенным в делах, он не сообщил, но отметил, что появилось несколько волонтеров.

СМИ сообщали, что Словения хочет привлечь к миссии в Украине сотрудников министерства обороны, что оппозиция осудила как "вооруженную дипломатическую миссию" и как "произвольный и опасный" шаг.

Темы: Словениядипломатические отношения
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