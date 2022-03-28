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Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 08:25
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив журналістам у неділю, що не закликав до зміни режиму в Росії у своїй заяві в неділю в Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Ні", – сказав Байден у відповідь на гучне питання репортера з преспулу про те, чи закликає президент до зміни режиму.

Питання до президента США виникло через суботній коментар Байдена після завершення виступу перед Королівським замком у Варшаві.

"Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі", – сказав Байден про президента Росії Владіміра Путіна.

Інші офіційні особи адміністрації Байдена спробували прояснити його слова.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або регіоном",– сказав представник Білого дому. 

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Республіканці категорично заявили, що зауваження Байдена є прикрою помилкою.

Держсекретар Ентоні Блінкен у неділю заявив, що США не мають стратегії зміни режиму в Росії.

Теми: БайденСШАПутінРосія
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