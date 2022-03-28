Байден заявил, что не призывал к смене режима в России

Президент США Джо Байден заявил журналистам в воскресенье, что не призвал к смене режима в России в своем заявлении в воскресенье в Польше.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

"Нет", – сказал Байден в ответ на громкий вопрос репортера из пресc-пула о том, призывает ли президент к смене режима.

Вопрос к президенту США возник из-за субботнего комментария Байдена после завершения выступления перед Королевским замком в Варшаве.

"Ради Бога, этот человек не может оставаться при власти", – сказал Байден о президенте России Владимире Путине.

Другие официальные лица администрации Байдена попытались прояснить его слова.

"Мнение президента заключалось в том, что Путину нельзя разрешить осуществлять власть над своими соседями или регионом", – сказал представитель Белого дома.

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Республиканцы категорически заявили, что замечание Байдена является досадной ошибкой.

Госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье заявил, что США не имеют стратегии смены режима в России.