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Окупанти вдерлися до офісу Представництва президента в АР Крим у Херсоні

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 08:38

Російські окупанти у Херсоні вдерлися до офісу Представництва президента України в АР Крим.

Джерело: Офіс Представництва президента України в АР Крим в Facebook

Дослівно Представництво: "Стало відомо про неправомірне проникнення окупантів до нашого офісу в Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні Представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами".

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Деталі: У Представництві додали, що не виключають провокацій, тому закликають громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу.

Повідомляється, що у зв’язку з бойовими діями офіс Представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу – його співробітники працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території, щоб допомагати громадянам України з окупованого Криму.

"Російським військовим та співробітникам спецслужб РФ, що злочинно проникли до офісу Представництва, рекомендуємо припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України. Це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя", – підсумували у Представництві.

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Теми: Херсонвійна
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