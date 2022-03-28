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Оккупанты ворвались в офис Представительства президента в АР Крым в Херсоне

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 08:38

Российские оккупанты в Херсоне ворвались в офис Представительства президента Украины в АР Крым.

Источник: Офис Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook

Дословно Представительство: "Стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: сломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении Представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами".

Детали: В Представительстве добавили, что не исключают провокаций, поэтому призывают граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса.

Сообщается, что в связи с боевыми действиями офис Представительство в Херсоне временно прекратил работу – его сотрудники работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории, чтобы помогать гражданам Украины из оккупированного Крыма.

"Российским военным и сотрудникам спецслужб РФ, преступно проникшим в офис Представительства, рекомендуем прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины. Это смягчит меру ответственности и позволит сохранить жизнь", – подытожили в Представительстве.

Темы: Херсонвойна
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