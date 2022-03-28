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За Нємцовим перед смертю шпигували ті ж ФСБшники, що отруїли Навального – Bellingcat

Роман ПетренкоПонеділок, 28 березня 2022, 09:35
борис нємцов, фото: getty images

Розслідувачам вдалося встановити, що вбивці з тієї ж групи кілерів ФСБ, яка отруїла Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзу, постійно йшли за Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя.

Джерело: спільне розслідування The Insider, Bellingcat та BBC

Деталі: Судячи з даних з бази бронювання квитків, за Нємцовим слідували як мінімум три співробітники ФСБ — Валерій Сухарєв, Дмитро Сухінін та Олексій Кривощоков (Сухарєв пізніше був у групі ФСБшників, які отруїли Кара-Мурзу, Дмитра Бикова та Олексія Навального, а Кривощеков брав участь як мінімум в отруєнні Навального).

Поїздки тривали у період із травня 2014 року до лютого 2015 року. ФСБшники наслідували ту ж схему, яка потім використовувалася і з іншими жертвами: зазвичай вони прибували за кілька годин або за день до Нємцова і їхали незадовго до нього або відразу після нього, щоб не перетинатися з ним у дорозі.

Всього за цей період журналісти відзначили 13 поїздок, що збігаються, в тому числі в Ярославль, Нижній Новгород і Новосибірськ. Перша подорож відбулася 19–21 травня 2014 року. Саме в цей період Борис Нємцов та Володимир Кара-Мурза молодший вели активну діяльність із лобіювання у США санкцій проти найближчого оточення Путіна.

 

Наскільки співробітники ФСБ координували свою діяльність із чеченськими кілерами, встановити складно, але в очі впадають деякі деталі — наприклад, те, що остання спільна поїздка кілерів відбулася 16–17 лютого 2015 року, а 21 лютого кілери з ФСБ вже не поїхали за Нємцовим до Ярославля. , це була його остання поїздка до іншого міста, 27-го він був убитий у Москві.

Дослівно: "Співробітники ФСБ вже знали про майбутнє вбивство чи не поїхали за ним з якоїсь іншої причини?

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На користь першого варіанту свідчить те, що 25 лютого, тобто за два дні до вбивства, група кілерів із ФСБ вже переключилася на другу жертву, цього дня вони розпочинали поїздки за іншим головним лобістом санкцій проти оточення Путіна — журналістом Володимиром Кара-Мурзою молодшим . Як раніше писали The Insider і Bellingcat, пізніше ця група двічі отруїла журналіста нервово-паралітичною речовиною (судячи з усього, "Новичком")".

Довідка: Журналісти обіцяють у другій частині розповісти, як відбувалося вбивство Нємцова чеченцями.

Теми: НємцовНавальнийвбивствоПутін
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