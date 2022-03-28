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За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat

Роман ПетренкоПонедельник, 28 марта 2022, 09:35
За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat
борис немцов, фото: getty images

Расследователям удалось установить, что убийцы из той же группы киллеров ФСБ, которая отравила Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу, постоянно следовали за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни.

Источник: совместное расследование The Insider, Bellingcat и BBC

Детали: Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков (Сухарев позже был в группе ФСБшников, отравивших Кара-Мурзу, Дмитрия Быкова и Алексея Навального, а Кривощеков участвовал как минимум в отравлении Навального).

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Поездки продолжались в период с мая 2014 года по февраль 2015 года. ФСБшники следовали той же схеме, которая затем использовалась и с другими жертвами: обычно они прибывали за несколько часов или за день до Немцова и уезжали незадолго до него или сразу после него, чтобы не пересекаться с ним в дороге.

Всего за этот период журналисты отметили 13 совпадающих поездок, в том числе в Ярославль, Нижний Новгород и Новосибирск. Первая поездка состоялась 19–21 мая 2014 года. Именно в этот период Борис Немцов и Владимир Кара-Мурза младший вели активную деятельность по лоббированию в США санкций против ближайшего окружения Путина.

 

Насколько сотрудники ФСБ координировали свою деятельность с чеченскими киллерами, установить сложно, но в глаза бросаются некоторые детали — например, то, что последняя совместная поездка киллеров состоялась 16–17 февраля 2015 года, а 21 февраля киллеры из ФСБ уже не поехали за Немцовым в Ярославль, это была его последняя поездка в другой город, 27-го он был убит в Москве.

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Дословно: "Сотрудники ФСБ уже знали о предстоящем убийстве или не поехали за ним по какой-то другой причине?

В пользу первого варианта свидетельствует то, что 25 февраля, то есть за два дня до убийства, группа киллеров из ФСБ уже переключилась на вторую жертву, в этот день они начинали поездки за другим главным лоббистом санкций против окружения Путина — журналистом Владимиром Кара-Мурзой младшим. Как уже ранее писали The Insider и Bellingcat, позже эта группа дважды отравила журналиста нервно-паралитическим веществом (судя по всему, "Новичком")".

Справка: Журналисты обещают во второй части рассказать, как происходило убийство Немцова чеченцами.

Темы: НемцовНавальныйубийствоПутин
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