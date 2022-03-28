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В Киеве запустили электричку по полноценному кольцевому маршруту

Елена РощинаПонедельник, 28 марта 2022, 09:48

Укрзализныця запускает кольцевой маршрут электрички в Киеве, который проходит жилые массивы Борщаговка и Сырец, и на доступном расстоянии от массива Оболонь.

Источник:Укрзализныця, КГГА

Дословно: "Укрзалізниця" реагирует на популярность шаттла Дарница - Святошин и продолжает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева.

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Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала. Кроме того, электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта осложнено".

Детали: Поезда с Дарницы в направлении Выдубичев (по часовой стрелке) будут отправляться каждый час с 06:10, последний рейс в 18:10.

Поезда с Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15.

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Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию ​​Святошин.

Пассажиров призывают учитывать ограничение комендантского часа и следить за обновлением на официальном телеграмм-канале Укрзализныци.

"Скорость движения поездов ограничена из соображений безопасности, однако добраться, например, до вокзала с Березняков можно всего за 21 минуту", – отмечает УЗ.

Полный перечень остановок электропоезда выглядит так: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ "Полесье"), Караваевы Дачи Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка, Святошино, Рубежевский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (просп. Бандеры), Почайна, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение на Дарницу.

Стоимость проезда – 15 грн, билеты можно приобрести непосредственно в электричке или в чат-боте Укрзализныци.

Темы: Киевтранспортвойна
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