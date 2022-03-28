Уже 42 країни звернулися до суду в Гаазі у зв'язку зі злочинами РФ в Україні – Малюська

Станом на 28 березня уже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з воєнними злочинами російських окупантів в Україні.

Джерело: Міністерство юстиції у Facebook

Пряма мова міністра юстиції України Дениса Малюськи: "В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.

Усі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС".

Деталі: Малюська пояснив, що політичним чи військовим керівникам з Росії скоріш за все не допоможе дипломатичний паспорт – вони будуть затримані на території будь-якої європейської або іншої країни, передані в Гаагу і ув’язнені.

Міністр додав, що особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі.