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Уже 42 страны обратились в суд в Гааге в связи с преступлениями РФ в Украине – Малюська

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 09:50
Фото khpg.org

По состоянию на 28 марта уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.

Источник: Министерство юстиции в Facebook

Прямая речь министра юстиции Украины Дениса Малюськи: "В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда.

Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, потому что 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС".

Детали: Малюска объяснил, что политическим или военным руководителям из России скорее всего не поможет дипломатический паспорт – они будут задержаны на территории любой европейской или другой страны, переданные в Гаагу и лишены свободы.

Министр добавил, что лицам, которых суд признает виновными, грозит длительное лишение свободы.

Темы: РосcиявойнаГаагский трибунал
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