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Російські війська обстріляли Чернігів та передмістя Ніжина

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 10:12

Російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина, що в Чернігівській області.  

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін. 

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Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина".

Деталі: Чаус подякував за стійкість Збройним Силам України та волонтерам, а також мирним жителям.

"Дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігів і населених пунктів біля Чернігова, там, де ми не маємо доступу, за витримку і мужність. Ми переможемо. Перемога за нами", – зазначив голова ОВА.

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Теми: ЧернігівЧернігівська областьвійна
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