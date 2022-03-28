Російські війська обстріляли Чернігів та передмістя Ніжина

Російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина, що в Чернігівській області.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін.

Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина".

Деталі: Чаус подякував за стійкість Збройним Силам України та волонтерам, а також мирним жителям.

"Дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігів і населених пунктів біля Чернігова, там, де ми не маємо доступу, за витримку і мужність. Ми переможемо. Перемога за нами", – зазначив голова ОВА.