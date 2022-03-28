Российские войска обстреляли Чернигов и пригород Нежина
Понедельник, 28 марта 2022, 10:12
Российские войска в очередной раз обстреляли Чернигов, а также пригород Нежина Черниговской области.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Прямая речь: "Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений.
Враг продолжает бить по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина".
Детали: Чаус поблагодарил за стойкость Вооруженные Силы Украины и волонтеров, а также мирных жителей.
"Спасибо всем тем, кому сейчас тяжело. Это особенно касается города Чернигова и населенных пунктов возле Чернигова, там, где у нас нет доступа, за выдержку и мужество. Мы победим. Победа за нами", – отметил глава ОВА.
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