Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска обстреляли Чернигов и пригород Нежина

Елена РощинаПонедельник, 28 марта 2022, 10:12

Российские войска в очередной раз обстреляли Чернигов, а также пригород Нежина Черниговской области.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений.

Реклама:

Враг продолжает бить по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина".

Детали: Чаус поблагодарил за стойкость Вооруженные Силы Украины и волонтеров, а также мирных жителей.

"Спасибо всем тем, кому сейчас тяжело. Это особенно касается города Чернигова и населенных пунктов возле Чернигова, там, где у нас нет доступа, за выдержку и мужество. Мы победим. Победа за нами", – отметил глава ОВА.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЧерниговЧерниговская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Чернигов
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: