Российские войска обстреляли Чернигов и пригород Нежина

Российские войска в очередной раз обстреляли Чернигов, а также пригород Нежина Черниговской области.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений.

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Враг продолжает бить по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина".

Детали: Чаус поблагодарил за стойкость Вооруженные Силы Украины и волонтеров, а также мирных жителей.

"Спасибо всем тем, кому сейчас тяжело. Это особенно касается города Чернигова и населенных пунктов возле Чернигова, там, где у нас нет доступа, за выдержку и мужество. Мы победим. Победа за нами", – отметил глава ОВА.