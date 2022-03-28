Втрати російських окупантів у війні сягнули 17 тисяч військових - Генштаб
Понеділок, 28 березня 2022, 10:22
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17 тисяч солдатів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 17000 осіб,
- танків ‒ 586 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
- артилерійських систем – 302 од,
- РСЗВ - 95 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 123 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки - 1150 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66.
- спеціальна техніка - 21.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.