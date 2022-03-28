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Втрати російських окупантів у війні сягнули 17 тисяч військових - Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 10:22
Zed's dead baby, Zed's dead (c)

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17 тисяч солдатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 17000 осіб,
  • танків ‒ 586 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
  • артилерійських систем – 302 од,
  • РСЗВ - 95 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 123 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки - 1150 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66.
  • спеціальна техніка - 21.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
 

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теми: війнаРосія
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