Втрати російських окупантів у війні сягнули 17 тисяч військових - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17 тисяч солдатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 17000 осіб,

танків ‒ 586 од,

бойових броньованих машин ‒ 1694 од,

артилерійських систем – 302 од,

РСЗВ - 95 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 123 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки - 1150 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66.

спеціальна техніка - 21.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.