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Потери российских оккупантов достигли 17 тысяч военных - Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 10:22
Zed's dead baby, Zed's dead (c)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 17 тысяч солдат.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17000 человек,
  • танков ‒ 586 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,
  • артиллерийских систем – 302 ед,
  • РСЗО - 95 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 123 ед,
  • вертолетов – 127 ед,
  • автомобильной техники - 1150 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66.
  • специальная техника – 21,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
 

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: войнаРосcия
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