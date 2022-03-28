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У понеділок без гуманітарних коридорів: розвідка попереджає про провокації ворога

Роман ПетренкоПонеділок, 28 березня 2022, 10:32

Гуманітарних коридорів 28 березня не проводитимуть через попередження розвідки про можливі провокації ворога.

Джерело: очільниця мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів.

Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо".

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Теми: евакуаціярозвідкаВерещуквійна
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