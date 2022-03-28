У понеділок без гуманітарних коридорів: розвідка попереджає про провокації ворога

Гуманітарних коридорів 28 березня не проводитимуть через попередження розвідки про можливі провокації ворога.

Джерело: очільниця мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів.

Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо".