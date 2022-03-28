В понедельник без гуманитарных коридоров: разведка предупреждает о провокациях врага
Понедельник, 28 марта 2022, 10:32
Гуманитарных коридоров 28 марта не будут проводить из-за предупреждения разведки о возможных провокациях врага.
Источник: глава минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь Верещук: "Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров.
Реклама:
Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем".