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В понедельник без гуманитарных коридоров: разведка предупреждает о провокациях врага

Роман ПетренкоПонедельник, 28 марта 2022, 10:32
В понедельник без гуманитарных коридоров: разведка предупреждает о провокациях врага

Гуманитарных коридоров 28 марта не будут проводить из-за предупреждения разведки о возможных провокациях врага.

Источник: глава минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров.

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Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем".

Темы: эвакуацияразведкаВерещуквойна
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