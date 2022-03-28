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Туреччина виявила ще одну міну в Чорному морі неподалік від болгарського кордону

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 10:59

Міністерство оборони Туреччини повідомило про виявлення міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN Turk.

Міноборони заявило, що міну знайшли у водах в районі міста Інеада, фактично прикордонного з Болгарією. 

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"Після виявлення міни… команда підводної безпеки швидко прибула на місце інциденту. Міну убезпечили і почалися роботи для її нейтралізації", - повідомили у відомстві. 

Нагадаємо, 26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

Туреччина після того звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації. 

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За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка.  Найімовірніше саме їх застосували росіяни для мінування моря. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін. 

Раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Дивіться про це у відеопоясненні ЄвроПравди "Як перемогти РФ на морі: можливості НАТО", а також статтю Морський бій навколо України: як НАТО може допомогти здолати агресора на воді.

Теми: ТуреччинаЧорне мореБолгарія
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